Rejane: Última gala do Bolshoi do ano tem ingressos a R$ 30 em Joinville

Espetáculo é a última gala do Bolshoi do ano em Joinville

Arte e solidariedade

O Instituto Cultural Ademar Cesar está promovendo uma exposição beneficente. São obras do Projeto Cores do Amor, coordenada por Arinágiu Cabral e que se propõe, por meio da arte, integrar na sociedade pessoas que possuem alguma necessidade especial. São 50 telas, feitas a partir do tema “Cultura e Integração”, desenhadas por artistas e pintadas pelos próprios frequentadores do instituto. Todo o dinheiro arrecadado com a venda dos trabalhos será utilizado na manutenção da entidade em 2018. A exposição está no primeiro piso do Shopping Mueller e fica por lá até o dia 12.

Aniversário

Nesta quinta-feira, a partir das 18h, ocorre o De Marseille Experience, um evento que comemora os 25 anos da loja localizada no Saguaçu. Todos os produtos da casa poderão ser provados, entre eles, vinhos, panetones, geleias e croissants ao som de música boa. Também está confirmada a presença na noite de João Valduga, enólogo e sócio-proprietário do Grupo Famiglia Valduga.