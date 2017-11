Rejane: confira mais uma chegada do Papai Noel em Joinville

Cultura e entretenimento 17/11/2017 | 06h00 Atualizada em

Hoje tem festa de Natal no Shopping Mueller. E como acontece todos os anos, o Papai Noel promete chegar de um jeito diferente (já veio de várias formas), e com uma novidade: este ano estará acompanhado pela Mamãe Noel. O evento natalino já se tornou um dos maiores da cidade nesta época do ano, e sempre atrai milhares de pessoas para as ruas que ficam em frente ao shopping. Desta vez não será diferente, já que a festa vai contar ainda com a apresentação do espetáculo Natal Branco, criado especialmente para a data. A apresentação foi montada pela companhia D’Arte Multiarte, responsável pelos tradicionais Natais de Gramado e Canela. Durante a festa, ainda será acesa a decoração de Natal do shopping e terá a queima de fogos. A programação começa às 20h e é aberta ao público.



Festa das Flores destaca também a cerâmica

Foto: Divulgação / Divulgação

Olha só que bacana. Esta edição da Festa das Flores, além de trazer aquela tradicional e belíssima exposição de flores, também deu lugar de destaque para a arte. Em um dos destaques, logo na entrada, na subida da rampa, os visitantes encontram as "Cabeças Pensantes". São 40 esculturas de argila de 45cm de altura e semblantes variados, de onde saem plantas, afinal, a festa sempre exalta a natureza. As obras que vem encantando o público foram criadas por ceramistas de Joinville, estudantes e formandas da Casa da Cultura, auxiliadas por Marcos Avancini. A ideia do projeto foi da artista plástica Ester König. A arte floral ficou por conta da designer Moa Medeiros. Lindo de se ver!

Ainda da Festa das Flores

Foto: jacksson zanco / Divulgação

A tradição do bandoneon que por aqui vem passando de geração em geração. Essa crianças da foto ai do lado, pra lá de talentosas, encantaram o público que foi à Festa das Flores. Eles são da banda Kinderband, e levam muita música típica por onde passam.



TáNoInsta

Foto: reprodução / Reprodução

@schutzenfest

A tradição dos grupos folclóricos que levam dança e alegria para a 29@ edição da festa dos atiradores em Jaraguá do Sul. O evento vai até o dia 19 de novembro.



Família

Foto: max schwoelk / Divulgação

Os pais Ana Carolina Bohn e Daniel Campos no batizado da Isadora Bohn Campos.

