Rejane: CDL começa a distribuir 1,5 mil kg de alimentos arrecadados no stammtisch de Joinville

Não foi só a alegria que tomou conta do 9º Stammtisch de Joinville, que levou mais de 25 mil pessoas à Via Gastronômica no dia 21 de outubro. O evento também teve sabor de solidariedade. Nesta semana, a Câmara Setorial de Gastronomia e Entretenimento da CDL de Joinville começou a entregar os 1.500 quilos de alimentos doados pelos 150 grupos que se inscreveram no evento. Quatro entidades estão sendo beneficiadas. A primeira a receber mais de 350 quilos de alimentos foi a Casa Lar Emanuel, que atende a crianças e adolescentes de zero a 12 anos em situação de risco.

Harmonica Hinds, que se apresentou em Joinville nesta semana, com Aurea Pirmann, superintendente do Shopping Mueller, onde aconteceu o show, e Albertina Tuma, produtora do espetáculo Foto: André Kopsch / Divulgação

Os noivos Diogo Salina de Freitas e Suelen Cristina Pereira do Nascimento, no ensaio de casamento. O enlace dos dois acontece hoje Foto: Arlei Schmitz / Divulgação

Paulo Bauer e a esposa Deborah, que esta semana comemoraram aniversário de casamento, num clique especial que mostra a alegria dos dois pela data. Neste sábado, tem mais comemoração, já que ela faz aniversário. Parabéns então, duplamente Foto: arquivo pessoal / arquivo pessoal

Os jornalistas Flávio Roberto Berger e Vanda Rodrigues Cerqueira e o desenhista Daniel Rodrigues Santos partiram ontem de Joinville em uma expedição de motor home. Eles vão viajar até Punta Del Este para lançar o projeto Rota dos Portos, que passará por 85 portos da América do Sul e Panamá e 50 organizações militares da Marinha do Brasil Foto: EIRELI-ME / divulgação

Na foto, a mãe social Priscila Michelle Rodrigues que recebeu nesta quarta-feira os produtos de Eneas Borba Junior, empresário da Rosti Haus e integrante da Câmara de Gastronomia. As entregas continuam nesta sexta-feira Foto: Alex Pompeu / Divulgação

Festão

O produtor cultural André Guesser preparou para o sábado uma noite especial. É mais uma ¡Me Gusta! noche de sabor y diversión que chega a nona edição com a intenção de valorizar a dança, a música e a gastronomia cubanas. A festa será amanhã, na Manchester Hall, a partir das 22 horas, e conta com o apoio cultural da Casa 97. Para o “Viva Cuba Fast”, as novidades são o DJ Antonio Hernandes, do Rio de Janeiro, além dos professores de dança Emília Pedra e Alexei Ramos, de São Paulo, diretores e criadores do Viva Cuba Festival, e o internacional Yesser Peralta, com trabalhos em Cuba e na Argentina. É entrar no clima e aproveitar.