Reino Unido indignado com 'sim' da premiê britânica à conta do Brexit

A notícia de que Londres aceitou pagar até 55 bilhões de euros para sair da Uniãerrestre entre o Reino Unido - concretamente com sua província da Irlanda do Norte - e a UE (com a Irlanda).

"O acordo sobre o dinheiro já foi", garantiu uma fonte da negociação ao Telegraph.

Na questão dos expatriados, um dos pontos de polêmica é saber se os 3,2 milhões de europeus que moram na Grã-Bretanha terão direito de apelação no Tribunal Europeu de Justiça, ou se estarão sujeitos apenas à jurisdição britânica, como Londres deseja.

"Agora, falta apenas o assunto do tribunal e da Irlanda do Norte antes do Conselho europeu de dezembro", indicou a fonte.

A primeira-ministra britânica, Theresa May, tinha oferecido cobrir as contribuições de seu país ao orçamento europeu de 2019 e 2020, o que significaria 20 bilhões de euros.

A cifra foi duplicada em uma reunião ministerial em Londres na semana passada.

Um porta-voz do Departamento britânico encarregado do Brexit se limitou a indicar que "conversas intensas" prosseguiam nesta semana em Bruxelas.

