Redação do Enem 2017 é sobre desafios para a educação de surdos no Brasil

Exame nacional 05/11/2017 | 14h18 Atualizada em

O Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais (Inep) divulgou, logo após o início das provas do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) o tema da redação da edição deste ano: "Desafios para a formação educacional de surdos no Brasil". São 6,7 milhões de inscritos para o exame, que começou neste domingo (5) com Ciências Humanas, Linguagens e Redação.

De acordo com as regras do edital, o texto deve ser dissertativo-argumentativo, com até 30 linhas. Também é preciso ser desenvolvido a partir da situação-problema e de subsídios oferecidos pelos textos motivadores.

Esta é a primeira vez que a redação é aplicada no primeiro dia. Os candidatos têm cinco horas e meia para concluir a redação e as 90 questões das provas objetivas.

Veja os temas das redações dos últimos cinco anos:

2012 - Movimento imigratório para o Brasil no século 21;

2013 - Efeitos da implantação da Lei Seca no Brasil;

2014 - Publicidade infantil em questão no Brasil;

2015 - A persistência da violência contra a mulher na sociedade brasileira;

2016 - Caminhos para combater a intolerância religiosa no Brasil