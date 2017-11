Rafinha e Alaba desfalcam Bayern contra Anderlecht

Munique 21/11/2017 | 13h47

O Bayern de Munique anunciou nesta terça-feira que não vai poder contar com dois dos seus laterais, o austríaco David Alaba e o brasileiro Rafinha, para o jogo de quarta contra o Anderlecht na Liga dos Campeões.

Alaba tem problema nas costas, enquanto Rafinha recebeu uma pancada no tornozelo durante treinamento. Sem ambos, o lateral esquerdo titular será o espanhol Juan Bernat.

Já classificado para as oitavas de final, os bávaros também não vão poder contar com o goleiro Manuel Neuer (fratura no pé), o atacante francês Franck Ribery (ligamento cruzado), assim como Thomas Muller, com poucos treinamentos após sofrer lesão muscular.

O espanhol Thiago Alcántara e o francês Kingsley Coman, poupados no sábado na Bundesliga, viajaram para a Bélgica.

* AFP