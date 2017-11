Quatro catarinenses estreiam na Copa São Paulo no dia 3 de janeiro

Futebol de base 29/11/2017 | 16h09 Atualizada em

Os seis times catarinenses que vão disputar a Copa São Paulo de futebol júnior já têm as estreias marcadas. Na semana passada, a Federação Paulista de Futebol (FPF) divulgou a divisão das equipes em grupos e suas cedes. Agora, a entidade definiu as datas, horários e locais dos jogos da etapa classificatória. Quatro clubes de Santa Catarina estreiam em 3 de janeiro e outros dois no dia seguinte.

No Grupo 1, o Criciúma vai jogar a primeira partida às 17h do dia 3 de janeiro contra o Guarani. Os outros dois jogos serão às 18h do dia 6 e às 17h do dia 9, contra Madureira e Fernandópolis, respectivamente. Os duelos serão na cidade de Fernandópolis, mas ainda sem estádio definido pela FPF.

O Figueirense está no Grupo 3 e vai estrear às 16h do dia 3 contra o Mirassol. Os adversários da sequência, o América-PR e o José Bonifácio, serão enfrentados nos dias 6 e 9, ambos às 16h. Os jogos serão no estádio Antônio Pereira Braga, em José Bonifácio.

Também no dia 3, o Tubarão estreia diante do Marília, às 17h30, no Bento de Abreu Sampaio Vidal. No mesmo estádio, sede do Grupo 8, o Peixe encara o Fluminense e o Mogi Mirim nos dias 6 e 9 de janeiro, em ambos jogos às 16h.

A Chapecoense está no Grupo 9 e começa a competição contra a Ponte Preta, também no dia 3 de janeiro, às 20h, no Doutor José Lancha Filho. Também em Franca, nos dias 6 e 9 de janeiro, respectivamente, o Verdão encara o Araxá às 19h e o Francana às 20h.

O dia 4 reserva a estreia de outros dois times catarinense. Pelo Grupo 20, o Avaí encara o RB Brasil às 16h. Na sequência o Leão encara o São José-RS e o Paulista nos dias 7 e 10 de janeiro, com ambas as partidas também às 16h. Os duelos do grupo serão no estádio Jaime Pinheiro de Ulhoa Cintra, em Jundiaí.

Pelo Grupo 24 e também no dia 4 de janeiro, o Joinville faz a estreia às 16h contra o Real-DF. Em Taboão da Serra, o JEC ainda enfrenta o São Paulo Crystal-PB e o time-sede também às 16h dos dias 7 e 10.

Os dois primeiros colocados de cada grupo avançam para a fase seguinte.

