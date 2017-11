Puigdemont e seus conselheiros conseguem liberdade condicional na Bélgica

Bruxelas 05/11/2017 | 22h12

O presidente catalão destituído Carles Puigdemeont e quatro ex-membros de seu governo foram postos em liberdade condicional - anunciou o Ministério Público de Bruxelas neste domingo à noite (5).

Com um mandado de busca e detenção emitido pela Justiça espanhola contra eles, os cinco se entregaram na manhã deste domingo às autoridades belgas. Agora, cabe à Câmara do Conselho se pronunciar sobre a execução do mandado de prisão, em até 15 dias.

No domingo, por volta das 23h45 (20h45, em Brasília), o advogado de Puigdemont, Paul Bekaert, deixou o MP de Bruxelas sem falar com a imprensa.

Com 24 horas para se pronunciar apenas sobre a detenção imediata dos cinco catalães, o juiz seguiu as demandas do MP de Bruxelas.

Eles "estão proibidos de deixar o território belga sem a aprovação de um juiz de instrução", deve "ter um endereço residencial fixo" e "se apresentar pessoalmente a todos os atos de procedimento, ou a todas as convocações das autoridades judiciárias e policiais".

* AFP