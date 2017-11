PSG e Monaco fazem duelo estelar do Campeonato Francês

Paris 23/11/2017 | 14h47

O Monaco (2º) receberá neste domingo o Paris Saint-Germain (1º) com o objetivo de se aproximar de Neymar e companhia na tabela, no duelo estelar que fechará a 14ª rodada do Campeonato Francês, que será marcada pelas reivindicações dos torcedores nos bastidores.

Os parisienses, que deram na quarta-feira outra mostra de seu enorme poderia, goleando impiedosamente o Celtic (7-1) na Liga dos Campeões, poderão dar um golpe definitivo sobre o principal rival pelo título francês em caso de vitória sobre o Monaco no Principado.

Do outro lado, os monegascos, a 6 pontos do PSG, buscarão deixar para trás a humilhante derrota em casa sofrida na terça-feira para o Leizpig (4-1), um resultado que acabou com as chances da equipe de se classificar às oitavas da Champions e de disputar a Liga Europa.

O Lyon (3º) viaja para enfrentar o Nice (17º) torcendo por um empate dos líderes. Os lioneses se encontram a três pontos do Monaco e a nove do PSG.

A parte de baixo da tabela também reserva fortes emoções e o Lille, (19º), agora sem o técnico Marcelo Bielsa, "suspenso" de suas funções na quarta-feira, viaja para enfrentar o Montpellier para tentar começar uma reação para sair da zona de rebaixamento.

A visita do Strasbourg (18º) ao Saint-Etienne (7º) na sexta-feira dará início à 14ª rodada da Ligue 1.

O Saint-Etienne voltará ao estádio Geoffroy-Guichard, cenário de incidentes no clássico contra o Lyon que obrigaram a partida a ser suspensa por 40 minutos, após torcedores invadiram o campo após o gol do atacante rival Nabil Fekir.

As arquibancadas dos estádios da França tem vivido muitos incidentes deste o início da temporada, o último no domingo em Bordeaux, onde um torcedor perdeu dois dedos após a explosão de uma bomba no duelo contra o Olympique de Marselha.

Os torcedores planejam "ações de protesto" neste fim de semana contra o que consideram ser "uma repressão desproporcional" sobre eles.

-- Programação da 14ª rodada do Campeonato Francês:

- Sexta-feira:

(17h45) Saint-Etienne - Strasbourg

- Sábado:

(14h00) Rennes - Nantes

(17h00) Dijon - Toulouse

Metz - Amiens

Montpellier - Lille

Troyes - Angers

Caen - Bordeaux

- Domingo:

(12h00) Nice - Lyon

(14h00) Olympique de Marselha - Guingamp

(18h00) Monaco - Paris SG

Classificação: Pts J V E D Gp Gc SG

1. Paris SG 35 13 11 2 0 43 9 34

2. Monaco 29 13 9 2 2 35 13 22

3. Lyon 26 13 7 5 1 32 15 17

4. Olympique de Marselha 25 13 7 4 2 27 18 9

5. Nantes 23 13 7 2 4 12 13 -1

6. Caen 19 13 6 1 6 9 14 -5

7. Saint-Etienne 18 13 5 3 5 14 18 -4

8. Montpellier 17 13 4 5 4 9 8 1

9. Bordeaux 17 13 4 5 4 17 19 -2

10. Toulouse 16 13 4 4 5 12 17 -5

11. Rennes 15 13 4 3 6 15 17 -2

12. Amiens 15 13 4 3 6 11 14 -3

13. Dijon 15 13 4 3 6 17 22 -5

14. Troyes 15 13 4 3 6 13 18 -5

15. Guingamp 15 13 4 3 6 14 22 -8

16. Angers 14 13 2 8 3 17 20 -3

17. Nice 14 13 4 2 7 15 20 -5

18. Strasbourg 13 13 3 4 6 15 24 -9

19. Lille 12 13 3 3 7 12 19 -7

20. Metz 4 13 1 1 11 5 24 -19

