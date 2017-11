PSDB lança 3 candidatos ao governo de SC

Moacir Pereira 13/11/2017 | 08h47 Atualizada em

Durante a maior, mais festiva e mais bem organizada convenção de sua história, o PSDB elegeu o novo diretório regional e a nova executiva estadual, reconduzindo à presidência o deputado Marcos Vieira.

O encontro partidário foi marcado por vários pronunciamentos dos principais líderes de que o PSDB terá papel decisivo nas eleições de 2018 em Santa Catarina. Vai disputar o governo, em aliança com outros partidos ou com chapa pura. O lançamento das candidaturas do senador Paulo Bauer, do prefeito Napoleão Bernardes e do presidente Marcos Vieira foi uma forte sinalização de que os três poderão compor as candidaturas majoritárias, caso a opção seja por chapa pura.

De acordo com os organizadores, pelo menos 2 mil líderes e militantes passaram pelo Hotel Slaviero, em São José, onde ocorreram simultaneamente a convenção estadual e as convenções das mulheres, dos jovens, dos prefeitos e dos vereadores. Todas elegeram as respectivas executivas estaduais.

Fato destacado, além do congraçamento: o PSDB saiu unido da convenção e com a convicção das lideranças de que a hora é agora. Nos discursos, repetidas vezes, foi citada a história do partido no Estado, apoiando o PP de Esperidião Amin, o PMDB de Luiz Henrique e o PSD de Raimundo Colombo. "Agora chegou a nossa vez", bradaram.

Faixas, balões e cartazes anunciaram as candidaturas ao governo de Paulo Bauer, Napoleão Bernardes e Marcos Vieira. Para um sábado de céu claro, alta temperatura, com o PSDB nacional em grave crise e registro de chapa única, os tucanos deram uma forte demonstração de unidade. E de representação política.

A convenção contou com delegados de 260 municípios. E a nova direção foi eleita com 565 votos dos 578 votantes.

Hospitais

Uma das conclusões do estudo técnico do Tribunal de Contas sobre os 18 hospitais públicos de Santa Catarina mostrou que metade dos diretores não tem experiência e muito menos formação em administração hospitalar como manda a lei. Subordinam-se mais aos interesses das corporações e dos padrinhos políticos do que às reais necessidades dos pacientes. Com diretores qualificados e competentes, os hospitais públicos funcionariam muito melhor.

Nacional

O governador de Goiás, Marconi Pirilo, esteve em Florianópolis no último fim de semana. Ele é candidato à presidência do diretório nacional do PSDB na convenção nacional de 9 de dezembro. Os tucanos de Santa Catarina anunciaram que vão exigir forte presença no diretório nacional a ser eleito. Possuem a terceira maior delegação. Reivindicação é a 1ª vice-presidência.

Em campanha

Deputado federal Esperidião Amin (PP) realizou vários encontros partidários em municípios do Alto Vale do Itajaí no fim de semana. Falou dos objetivos para as eleições de 2018, do cenário político e dos projetos para Santa Catarina. Está em campanha para governador. Nos bastidores, o nome dele é citado como imbatível para uma das duas vagas ao senado.

Os equívocos

A revista Veja deu destaque à prisão e morte do reitor Luiz Carlos Cancellier de Olivo na última edição. Destaca no alto da capa "A crônica de um suicídio - os erros de investigação que humilharam o reitor da UFSC". Designou para a matéria a jornalista Mônica Weinberg, chefe da sucursal, e o editor Thiago Prado, ambos do Rio. O tema ganhou tratamento editorial. Com uma foto de quase meia página ilustrando a "Carta ao Leitor", Veja destaca "Os erros e a tragédia". E questiona a atuação da Polícia Federal, do Ministério Público Federal e da Justiça Federal no trágico episódio. Dedicou seis páginas para trazer fatos inéditos e uma completa análise.

Multas

Assembleia Legislativa deve votar esta semana projeto de lei do deputado Gelson Merisio (PSD), que dá nova regulamentação às multas aplicadas pelo Detran aos motoristas infratores. O departamento só poderia suspender a carteira de habilitação no ano em que os motoristas tiverem 20 pontos de multas. Atualmente, o Detran está intimando motoristas multados há mais de cinco anos. E alguns que já foram punidos, realizaram cursos, receberam nova carteira. Mas estão sendo notificados.

Ouvidor

O ministro Marco Aurélio Buzzi foi eleito o novo ouvidor-geral do Superior Tribunal de Justiça. Caberá ao magistrado catarinense receber e decidir sobre pedidos de providências de advogados, cidadãos e partes interessadas sobre atividades, serviços e julgamentos pelo STJ.Buzzi fez carreira no Judiciário catarinense se destacando nos estudos e iniciativas pioneiras ligadas à conciliação.

Digital

Marcado para todo o dia de, na sede da Softplan, no Sapiens Parque, o 26º Encontro Iberoamericano de Governo Eletrônio e Inclusão Digital. Terá a participação de pesquisadores de universidades brasileiras e espanholas e de representantes don Judiciário catarinense. As palestras e debates vão girar este ano sobre Judiciário Eletrônico e Inteligência Artificial. A Sotftplan é uma das maiores empresas brasileiras na produção de softwares para o Judiciário.

Energia limpa

Um debate técnico sobre novos projetos de energias renováveis em Santa Catarina vai ocorrer hoje na Capital com a realização do Seminário Fotovoltica 2017. É promovido pela Quantun Engenharia, com apoio da Celesc. Terá palestras dos engenheiros Gilberto Vieira, Cleverson Sieverd e Nelson Leite. Temas: "Modelos de negócios de energia solar, capacitação para energia fotovoltaica, investimentos em energia limpa".

