Programa destina R$ 280 milhões para agricultura familiar em SC 

O secretário da Agricultura, Moacir Sopelsa, assinou acordos com instituições financeiras para incentivos aos pequenos e médios agricultores. Trata-se do programa Menos Juros, que usará recursos do Pronaf até o valor de R$ 300 mil. A secretaria assumirá integralmente os juros de 2,5% até o valor de R$ 100 mil. Contará com R$ 280 milhões para financiar a agricultura familiar.

Crise

É considerada delicada a situação de várias fundações educacionais de Santa Catarina. Além da crise financeira, decisão do governo Dilma impôs medidas onerosas para resolver os supostos débitos previdenciários. Em Itajaí, o reitor da Univali, Mário Cesar dos Santos, esteve na associação empresarial para falar sobre tomada de empréstimo de R$ 50 milhões para pagamento de dívidas.

Energias Renováveis

Depois de participar do 6º Fórum de Energias Renováveis e Cidades Inteligentes, que se realiza na Assembleia Legislativa, a deputada Érika Kokay (PT-DF) testou o primeiro carro elétrico produzido em Santa Catarina. É fabricado pela Mobilis, com sede em Palhoça, e traz várias inovações tecnológicas, a começar de um sistema de manutenção online conectado com a fábrica.

Magistrados

O Congresso Estadual dos Magistrados, marcado para o período de 30 de novembro a 2 de dezembro, vai contar com três expressões da magistratura nacional ligadas à Operação Lava-Jato. Confirmaram presença os ministros Luiz Edson Fachin (STF) e Jorge Mussi (STJ) e o desembargador federal João Pedro Gebran Neto, relator da Lava-Jato no TRF de Porto Alegre.

Convites

O conselheiro aposentado Júlio Garcia recebeu nesta quinta o conselheiro José Nei Ascari em seu novo gabinete do Tribunal de Contas do Estado, apresentando os servidores do gabinete. Sua filiação ao PSD não é questão pacífica, como se especulava. Garcia tem convites para se filiar em vários partidos. Faz contatos, examina cenários e deve definir seu futuro até fins de novembro.

Imortais

A Academia Catarinense de Medicina realiza solenidade nesta sexta a partir das 20h, na sede da ACM, para conferir a Medalha do Mérito Duarte Schutel ao professor Jorge Seara Polidoro, ex-diretor do Centro de Ciências da Saúde da UFSC. A Academia dará posse ao médico Ernani São Thiago como titular e ao médico Vanildo Ozelame como sócio emérito. A academia é presidida pelo médico Luiz Carlos Espíndola.

Aposentadoria

A Força Sindical agendou para nesta sexta mobilização contra a reforma previdenciária, em tramitação no Congresso. A pelegada deveria atentar para o que ocorre no resto do mundo. A França aumentou a idade mínima em 2010 para 62 anos. E agora há proposta para elevar para 65 ou 67 anos. É questão básica de matemática. Ou sai a reforma previdenciária ou o Brasil amanhã será a Grécia falida e caótica de ontem.

Curtas

* Com a ida de José Nei Ascari para o TCE, o deputado Miltom Hobus assumiu a secretaria-geral do diretório estadual do PSD.

*Deputada Dirce Heiderscheidt vai assumir na próxima semana a presidência do PMDB Mulher em Santa Catarina. Sucederá Ada de Luca.

