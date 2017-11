Prisão e morte de Cancellier ganham matéria de seis páginas na Veja

Moacir Pereira 11/11/2017 | 21h23 Atualizada em

A revista Veja, principal revista semanal brasileira de informação e a mais prestigiada das publicações da Editora Abril, deu tratamento editorial à prisão e morte do reitor Luiz Carlos Cancellier de Olivo, reitor da Universidade Federa de Santa Catarina.

Um texto primoroso, com seis páginas sem propaganda, recheado de novas informações sobre a brutal injustiça cometida contra o reitor e outros professores da Ufsc, é assinado por dois premiados profissionais: Mônica Weinberg, chefe da sucursal da revista no Rio, e o editor Thiago Prado, também com atuação no Rio.

Com uma foto de quase meia página ilustrando a "Carta ao Leitor", a Veja destaca "Os erros e a tragédia". E questiona a atuação da Policia Federal, do Ministério Público Federal e da Justiça Federal no trágico episódio.

A reportagem ganhou chamada de capa da revista. No alto da página destaca-se: "A crônica de um suicídio- os erros de investigação que humilharam o reitor da Ufsc."

Na próxima terça-feira completam-se dois meses da prisão do reitor Cancellier sem que as três instituições públicas tenham prestado qualquer informação adicional ou esclarecimento público sobre os fatos que provocaram.

