Principais bolsas europeias fecham sem tendências definidas

Londres 02/11/2017 | 16h02

As principais bolsas europeias fecharam nesta quinta-feira (2) com resultados díspares, com Londres liderando a alta, após um modesto aumento da taxa de referência do Banco da Inglaterra (BoE).

O índice FTSE-100 dos principais valores da bolsa londrina subiu 0,90% para 7.555,32 pontos, depois que a decisão do BoE provocou uma recuperação da libra.

Na bolsa de Frankfurt, o índice de referência, o Dax, sofreu uma leve queda, de 0,18%, ficando com 13.440,93 pontos, após uma dezena de dias acumulando recordes.

Em Paris, o índice CAC 40 recuou 0,07% em um mercado moderado à espera da nomeação do novo presidente do Federal Reserve (Fed, banco central americano).

A bolsa de Madri também fechou no vermelho: -0,47%, a 10.457,8 unidades, principalmente devido a valores bancários.

Milão, ao contrário, registrou leve alta, de 0,24%, e o índice FTSE Mib posicionou-se em 23.046 pontos.

* AFP