Harare 19/11/2017 | 15h17

O presidente do Zimbábue, Robert Mugabe, pressionado por seu partido, o exército e as manifestações da população para que demita depois de 37 anos no poder, fará um discurso televisionado neste domingo à noite, anunciou o grupo audiovisual público ZBC.

"O presidente RG [Robert Gabriel] Mugabe se dirigirá à nação ao vivo do palácio presidencial esta noite. Continuem conectados", informou a ZBC em um anúncio na parte inferior da tela.

* AFP