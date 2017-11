Presidente diz que Claudinei tem prioridade para o comando técnico do Avaí em 2018

Planejamento 28/11/2017 | 14h28 Atualizada em

O técnico Claudinei Oliveira tem prioridade para seguir no comando do plantel do Avaí na próxima temporada. Foi o que apontou o presidente Francisco Battistotti na última segunda-feira, em entrevista ao programa Estádio CBN, da rádio CBN Diário. O clube anunciou em setembro que o técnico teve contrato renovado para 2018 e dois meses depois, após reunião entre os dois, havia sido definido que Claudinei ficaria apenas até o término do Campeonato Brasileiro.

Porém, na semana anterior, Claudinei Oliveira apontou o desejo de continuar. Battistotti, na entrevista, apontou para o mesmo. O planejamento para a próxima temporada demonstra ter sido alterado, independente de permanência na Série A ou descenso na Série B.

— Sou amigo dele, assim como de outros treinadores que passaram pelo clube. Durante a pressão pelos resultados que não alcançamos, ele deixou a renovação para 2018 à minha disposição. Se o Claudinei quiser ficar em Florianópolis, no Avaí Futebol Clube, seja na Série A ou na Série B, é a bola da vez.

Geninho, que comandou o ABC em parte deste ano, foi especulado no cargo. No entanto, conforme Battistotti, a intenção é que o profissional ocupe cargo de gestão do futebol.

— Meu sonho, meu projeto, é trazê-lo para ser o CEO do futebol do Avaí. Acho que vai contribuir muito com o clube nesta função. Para 2018 temos a categoria de base estourando, o futebol feminino que será obrigatório. Tenho de me cercar de gente competente para administrar tudo isso — explicou.

O Avaí joga a permanência na Série A no domingo. O Leão enfrenta o Santos às 17h de domingo, na Vila Belmiro. Para continuar na elite, a equipe precisa vencer o Peixe e torcer por derrotas de dois times entre Coritiba, Sport e Vitória.

