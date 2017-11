Beirute 21/11/2017 | 19h57

O primeiro-ministro libanês, Saad Hariri, regressou nesta terça-feira a Beirute, quase três semanas após anunciar sua demissão e partir para a Arábia Saudita de forma inesperada, constatou a AFP na capital libanesa.

"O avião de Hariri pousou no Aeroporto Internacional" de Beirute, informou a assessoria de imprensa do premier demissionário, que realizou uma visita de dois dias à França e uma escala no Egito nesta terça-feira.

* AFP