Oportunidade 13/11/2017 | 14h32





A Prefeitura de Joinville divulga as vagas de emprego disponíveis no Centro deAtendimento ao Trabalhador (Cepat) a partir desta segunda-feira, dia 13 de novembro.

As oportunidades podem ser conferidas no site da Prefeitura ou no próprio Cepat, localizado na rua Abdon Batista, 342,Centro.

Confira lista:









