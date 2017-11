Pré-jogo: Avaí recebe Atlético-PR para se manter vivo na Série A do Brasileirão

Bastidores da Ressacada 26/11/2017 | 14h59 Atualizada em

O Avaí recebe o Atlético-PR, às 17h deste domingo, em jogo que vale muito para o futuro. No duelo válido pela 37ª rodada, o Leão não pode perder. Como o Sport superou o Fluminense por 2 a 1 no sábado, uma derrota acaba com as chances matemáticas do Avaí e a equipe estará rebaixada. Em caso de empate, o time da Capital precisa torcer por um resultado de igualdade entre Ponte Preta e Vitória, que também se enfrentam às 17h, no Estádio Moisés Lucarelli. Caso alguma das duas equipes saia de campo com os três pontos, o Avaí também estaria rebaixado neste cenário. Por isso, mais do que nunca, o time comandado pelo técnico Claudinei Oliveira precisa da vitória em seus domínios.

