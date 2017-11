Policiais são homenageados após salvarem criança que caiu do mirante da Serra do Rio do Rastro

Moacir Pereira 09/11/2017 | 03h20 Atualizada em

Integrantes da Companhia de Aviação da Polícia Militar de Lages foram homenageados pela Assembleia Legislativa. Eles salvaram uma menina de 6 anos que caiu de 30 metros no mirante da Serra do Rio do Rastro. Liderados pelo major Aldo, participaram da operação emergencial o tenente Jaques, o sargento Telles e o soldado Bandieri (foto), todos comandados pelo tenente coronel Luiz Eduardo.

Prevaleceu a Justiça

Conselho Nacional de Justiça decidiu, por maioria de votos, pelo retorno à atividade o juiz José Ildefonso Bizatto, de Itajaí. Ele foi colocado em disponibilidade pelo Tribunal de Justiça. Recorreu em várias instâncias, mas não teve sucesso. Recurso impetrado pelos advogados André Mello Filho, Ricardo Fagundes e Marcelo Mello foi acolhido pelo CNJ, depois de 14 anos de afastamento da magistratura.

- O magistrado, professor de Direito Civil da Univali, sofreu com sua família durante 14 anos - enfatiza o advogado André Mello. Católico, com filhos adotados, manteve-se sereno diante das decisões. Agora, volta à plena atividade para conforto pessoal, da família e dos amigos.

Posse

Durante solenidade no Salão Nobre do Senado, presidida pelo senador Eunício Oliveira, o ex-presidente da Acaert Ranieri Bértoli tomou posse no Conselho Nacional de Comunicação. É o único catarinense a integrar o colegiado criado pela Constituição de 1988, com 13 titulares e 13 suplentes. O conselho realiza estudos e emite pareceres sobre todas as questões relacionadas com a comunicação social no Brasil.

Loterias

Projeto de lei que autoriza os Estados a criarem loterias para arrecadação de recursos destinados à rede pública de ensino foi apresentado ao secretário Eduardo Deschamps, presidente do Conselho Nacional de Educação. O autor, deputado Jorginho Mello (PR), esclareceu que a proposta permite premiação dos professores das 150 melhores escolas, compra de bolsas de estudos com alunos com melhores notas no Enem.

Acompanhe as publicações de Moacir Pereira

José Nei Ascari: a escolha unânime ao Tribunal de Contas do Estado

Veículo leve sobre trilhos é um exemplo de transporte coletivo eficiente

A pressão dos grupos de esquerda no cancelamento do evento da UFSC que critica o comunismo