Polícia Federal cumpre mandados em condomínio de luxo em Itapema /

Contra o tráfico de drogas 17/11/2017 | 09h15 Atualizada em

A Polícia Federal deflagrou uma operação na manhã desta sexta-feira contra uma organização criminosa responsável por articular o tráfico de drogas em Curitiba e Região Metropolitana a partir do Paraguai. Pelo menos sete mandados de busca e apreensão foram cumpridos em Santa Catarina — três em São José e quatro em um condomínio de luxo, em Itapema.

Um dos suspeitos do bando procurado na cidade da Grande Florianópolis foi preso em São Paulo. Já o integrante responsável pelo apartamento no condomínio de luxo foi encontrado em Itapema. No condomínio, a PF apreendeu celulares e dois carros de luxo — uma SW4, da Toyota, e uma Evoque, da Lande Rover. Segundo a polícia, apartamentos e veículos de luxo eram usados para lavar o dinheiro sujo.

Outros mandados foram cumpridos no Paraná e no Mato Grosso do Sul. Cerca de 200 policiais foram mobilizados para cumprir 37 mandados de busca e apreensão, 20 de prisão preventiva e 10 de prisão temporária, todos expedidos pela Justiça Federal de Curitiba.

Segundo a PF, o grupo criminoso é responsável pela distribuição mensal de aproximadamente 200 quilos de cocaína e crack em Curitiba e região. Os investigados estão sendo presos por tráfico internacional de entorpecentes, associação para o tráfico, associação criminosa e lavagem de ativos.

Leia mais:

Quatro acidentes deixam trânsito lento na BR-101

Sexta-feira terá pouco sol e chances de pancadas de chuva no Estado

18,3 mil unidades ficam sem luz em Florianópolis