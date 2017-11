Piloto de helicóptero procurado por terrorismo reaparece em vídeo na Venezuela

Caracas 23/11/2017 | 06h02

Óscar Pérez, o policial procurado por terrorismo na Venezuela depois de atacar as sedes da Suprema Corte e do ministério do Interior a partir de um helicóptero, reapareceu em um vídeo divulgado na quarta-feira nas redes sociais.

Pérez fica em silêncio no vídeo, de pouco mais de seis minutos, enquanto outro homem lê um texto que convoca "todos os venezuelanos" a protestos nas ruas contra o governo de Nicolás Maduro.

"Que seja o povo a falar, senhores", afirma após a leitura da mensagem.

No dia 27 de junho, Pérez e outros homens não identificados sobrevoaram Caracas em um helicóptero da polícia científica, lançaram quatro granadas contra o Tribunal Supremo de Justiça (TSJ) e atiraram contra o ministério do Interior, sem deixar vítimas.

O incidente aconteceu durante a onda de protestos contra Maduro que deixou 125 mortos entre abril e julho.

O piloto, de 36 anos, foi acusado de "ataque terrorista" e tem uma ordem de captura na Interpol.

* AFP