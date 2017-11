Petróleo sobe por possível extensão da redução da oferta

Nova York 21/11/2017 | 20h17

O petróleo fechou em alta nesta terça-feira em Nova York após sinais otimistas sobre a prolongação do acordo de redução da oferta da Opep e de outros grandes produtores, como a Rússia.

O barril do light sweet crude (WTI) para entrega janeiro avançou 41 centavos e fechou a 56,83 dólares no New York Mercantile Exchange.

Em janeiro, a Opep e outros produtores iniciaram um plano de redução da oferta durante seis meses, que logo foi prorrogado até março de 2018.

Uma nova extensão será discutida na reunião que acontecerá no fim do mês em Viena com todos os envolvidos no acordo.

A nova prorrogação foi vislumbrada pelo mercado porque o ministro iraniano de Petróleo disse nesta segunda-feira que a maioria dos produtores está de acordo com manter esse plano que aponta para a melhoria dos preços, disseram analistas do Commerzbank.

A pergunta agora parece ser por quanto tempo seria essa prorrogação. "Duvido que se decida estendê-la até o fim de 2018 como desejam dirigentes da Opep. A Rússia não parece disposta a ir tão longe", comentou James Williams da WTRG. Ele estima que é mais provável que a extensão vá até o verão do Hemisfério Norte.

* AFP