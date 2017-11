Nova York 08/11/2017 | 12h40

O preço do petróleo recuou em Nova York na abertura desta quarta-feira, à espera do relatório sobre as reservas semanais da commodity nos Estados Unidos.

Até as 14H00 GMT (12h00 de Brasília), o barril de light sweet crude (WTI) para entrega em dezembro perdeu 13 centavos, a 57,07 dólares no New York Mercantile Exchange.

* AFP