Pedro Castro comemora assistência para o gol da vitória do Avaí

Um dos personagens do gol do Avaí na vitória por 1 a 0 em cima do Atlético-PR neste domingo, na Ressacada, o meia Pedro Castro comemorou a assistência para o lateral Maicon e comentou que as críticas da torcida não o abalam, já que tem respaldo dentro do clube.

— Fico feliz em poder ajudar, mas não conseguiria sem a ajuda dos meus companheiros. (Sobre as críticas) a comissão técnicas e os jogadores sempre me deixaram supertranquilos.

Projetando a partida contra o Santos, no próximo domingo na Vila Belmiro, o jogador espera que a equipe repita o desempenho e possa comemorar a permanência após o fim da partida.

— Nós temos que ter a cabeça boa e o pé no chão, porque só depois do apito final é que nós vamos saber o que vai acontecer. No entanto, temos que fazer a nossa parte.

