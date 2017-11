Washington 16/11/2017 | 12h22

Os pedidos semanais de seguro-desemprego nos Estados Unidos, que continuam afetados pelo impacto dos furacões no sul do país, tiveram um aumento inesperado, informou o departamento do Trabalho.

Foram registrados 249.000 pedidos na semana encerrada em 11 de novembro, um aumento de 10.000 pedidos, em cifras corrigidas por variações sazonais.

Os analistas esperavam 234.000 novos pedidos, uma diminuição de 5.000 em relação à semana anterior.

* AFP