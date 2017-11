Harare 21/11/2017 | 10h47

O Parlamento do Zimbábue iniciou nesta terça-feira a sessão dedicada a examinar o pedido de destituição do presidente Robert Mugabe, que governa o país há 37 anos.

Do lado de fora do Parlamento estavam concentradas centenas de pessoas que exigiam a renúncia do presidente de 93 anos, que está em sua residência desde que as Forças Armadas assumiram o controle do país na semana passada.

* AFP