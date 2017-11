Para Zeina Latif, solução é reforma da previdência urgente 

Moacir Pereira 18/11/2017 | 04h00 Atualizada em

Todos os índices econômicos indicam que o Brasil saiu do fundo do poço e são sólidos os sinais de recuperação. Há, contudo, obstáculos terríveis a superar. Neste momento, diante da mais grave crise fiscal da história, a maior prioridade é a aprovação da reforma previdenciária. Este foi o cenário exposto pela experiente economista Zeina Latif durante palestra na reunião mensal dos conselhos e diretoria da Fiesc.

Alertou que estão descartadas as fórmulas tradicionais para superação da crise fiscal, como medidas populistas de aumento de gastos sem lastro na receita e elevação da carga tributária. A população brasileira já deu provas concretas de que não aceita mais estas duas alternativas. A solução, pois, terá que ser corte de gastos públicos, revisão de políticas públicas assistencialistas e urgente reforma da previdência.

Latif disse que dois presidentes foram cassados (Collor e Dilma) pela crise econômica e não por questões políticas. Pelas mesmas razões, o povo não vai às ruas pedir "Fora, Temer", porque testemunha que a situação da economia está melhorando.

As eleições presidenciais de 2018 representam um grave risco para o futuro do país. A economista da XP Investimentos não acredita em "salvador da Pátria" e acha que esta alternativa está descartada. Mas o político ideal para assumir a Presidência precisará preencher pelo menos cinco requisitos: credibilidade, habilidade política, capacidade de enfrentamento, conexão com a agenda econômica e competência na comunicação com a sociedade.

A Previdência é o maior gargalo. Vai consumir este ano 57% das despesas públicas. Se não houver a reforma já no próximo mandato a crise se agravará. E o Brasil de amanhã poderá ser o Rio de Janeiro de hoje.

É candidato

Deputado Gelson Merisio (PSD) vai ignorar a decisão de líderes do Oeste de lançamento da candidatura João Rodrigues e encontro do deputado federal com o governador neste fim de semana. Não aceita prazos para avaliação e definição de candidaturas e avisou: "O PSD terá candidato ao governo do Estado. A decisão será tomada na convenção estadual de agosto. Se existirem outros candidatos a escolha será pelo voto."

Infeliz

O secretário da Saúde, Vicente Caropreso (PSDB), admitiu ter sido incompreendido ou infeliz ao afirmar que "mamografia não é urgência". A declaração teve a mais ampla repercussão, principalmente na região serrana. O vereador Lucas Neves (PP) lavrou protesto com moção de repúdio ao secretário. O aparelho de mamografia continua quebrado. O diagnóstico precoce do câncer é considerado vital para tratamento e cura.

Burocracia

O secretário Caropreso responsabiliza o sistema burocrático pelos problemas nos hospitais públicos do Estado. Quando quebra o aparelho ou há problemas num equipamento hospitalar é preciso abrir licitação, que costuma levar até um mês. A secretaria da Saúde conclui parecer jurídico para terceirizar estes serviços. Com isto, a reposição de peças, consertos ou substituições seria agilizada na rapidez adotada pelo sistema privado.

Inovação

O ministro Gilberto Kassab estará segunda-feira em Florianópolis. Participará de encontro nacional de Secretários de Tecnologia, no Costão o Santinho, e irá à reunião do Conselho Consultivo do Projeto InovAmfri. Na ocasião, o presidente do conselho, Paulinho Bornhausen, lançará o edital de parceria público-privada para implantação do Distrito de Inovação da Região de Itajaí, que prevê investimentos de R$ 1 bilhão. O evento será no auditório da Softplan, no Sapiens Park.

Acompanhe as publicações de Moacir Pereira

Leia também:

Deputado Jean Kuhlmann justifica ausência em votações importantes

João Rodrigues é pré-candidato ao governo pelo PSD

Obras do acervo de Jeanine e Marcelo Collaço Paulo estão expostas no MASC