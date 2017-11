Para Milton Cruz, Figueirense merece vencer fora de casa: "Vamos conseguir esse objetivo"  

Série B 15/11/2017 | 07h00 Atualizada em

O técnico Milton Cruz destacou o início de jogo do Figueirense no empate com o Vila Nova por 1 a 1, na noite desta terça-feira, mas lamentou a queda de rendimento, principalmente na etapa final. Na coletiva de imprensa após a partida no Serra Dourada, o treinador disse que a equipe recuou demais e, por isso, acabou sofrendo o gol de igualdade. No segundo tempo, o time teve chances de chegar à vitória, resultado que praticamente garantiria o Alvinegro na Série B.

— Nem vejo a tabela, acho que a gente tem que vencer nossos jogos. Prefiro fazer meu trabalho. Só depende da gente (escapar do rebaixamento). Fico neutro. Cada um faz o seu trabalho, todo mundo merece ser coroado com vitórias. Eu trabalho com esse objetivo: conquistar as vitórias — enfatiza o treinador.

Milton ainda não venceu com o Figueira atuando longe do Orlando Scarpelli. Com o resultado desta terça, o técnico chegou ao nono jogo no comando da equipe fora de casa, com cinco empates e quatro derrotas.

— Acho que a gente está precisando de vitória fora de casa, a gente teve hoje várias chances. Acho que a agente vai conseguir esse objetivo. Vamos jogar contra grande equipe, o Juventude, mas lógico que vamos jogar pra vencer. (Juventude) Tem um grande treinador, Antônio Carlos, equipe forte, jogando em casa. Mas nossa equipe tem mostrado bom futebol, tenho conversado com amigos que tem elogiado. Fico feliz que a gente tem pouco de trabalho, mas temos conseguido resultados — observa Milton.

Questionado sobre a titularidade do goleiro Saulo, o treinador revelou que tem conversado com o atleta para passar tranquilidade. Milton voltou a dizer que é com o grupo atual que o Figueirense vai conquistar a permanência na Segunda Divisão. Saulo deve ser mantido como titular até o fim do campeonato.

Sexta-feira, às 21h30min, o Figueirense enfrenta o Juventude, no Alfredo Jaconi.

