Para Messi, City e PSG são equipes "mais fortes" da atualidade

Madri 24/11/2017 | 19h52

O astro argentino Lionel Messi afirmou que Manchester City e Paris Saint-German são as "equipes mais fortes" atualmente, em entrevista que será publicada neste sábado pelo jornal espanhol Marca.

"O City é uma das equipes mais fortes do momento junto com o PSG, hoje são os que demonstram estar mais firmes", elogiou o craque do Barcelona, em trecho da entrevista publicado nesta sexta-feira na versão online do jornal.

Messi, porém, fez questão de lembrar do eterno rival do Barcelona, o Real Madrid.

"Eu nunca descarto o Real Madrid pelo que é, pela experiência, apesar de agora não estar tendo os resultados que todos esperam, não tenho dúvidas de que vai acabar brigando por tudo com a cada ano", declarou Messi.

"O Bayern de Munique também... São equipes grandes que sempre vão estar lá, mas é certo que hoje os melhores são esses dois (City e PSG)", ao ser perguntado sobre os principais adversários do Barcelona na briga pelo título da Liga dos Campeões.

Messi conversou com o Marca após receber nesta sexta-feira seu quarto troféu da Chuteira de Ouro de artilheiro da Europa na temporada 2016-2017.

* AFP