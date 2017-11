Para Ferrugem, Figueirense tem motivos para comemorar permanência na Série B

Alvinegro 09/11/2017 | 19h10 Atualizada em

O dia do fico na Série B está perto para o Figueirense. Se vencer o América-MG no sábado, no Orlando Scarpelli, o Alvinegro alcança 46 pontos na tabela e praticamente se afasta do risco de rebaixamento. Para o volante Ferrugem, motivos não vão faltar para a equipe comemorar a permanência na Segunda Divisão do Campeonato Brasileiro.

— Pelo ano que fizemos, sim. Foi complicado, um ano de mudanças de treinador, diretoria, chegaram investidores, brigamos para não cair no Estadual, na Série B. Pelo ano difícil, é para comemorar a permanência. E aí depois planejar o título do Estadual e o acesso — diz o jogador, que tem contrato com o clube e deve seguir no Scarpelli na próxima temporada.

Marquinhos volta a treinar e está disponível para jogar pelo Figueirense

Ferrugem avalia o jogo de sábado, às 17h30min, em casa, é de “extrema importância” para o Figueirense. O time pode não carimbar a permanência matematicamente, mas a vitória será um enorme passo para não retornar ao terror do Z-4.

— A gente trabalha para jogar. A decisão vai ser do Milton, a gente respeita. Lógico que eu quero jogar. Acho que eu e todos do elenco temos condições de atuar entre os 11 ou entrando. O atleta tem que aproveitar as oportunidades, nem que seja um segundo. Eu fiz valer a pena esses minutos em campo e, caso o professor opte por entrar contra o América-MG, vou dar meu melhor — destaca Ferrugem.

O elenco do Figueira treinou nesta quinta no CFT do Cambirela. Nesta sexta, a equipe faz o último trabalho antes do confronto de sábado. O treinamento será pela manhã no Scarpelli.

CBF divulga data e horário das últimas duas rodadas da Série B

Leia outras notícias do Figueirense

Acesse a tabela da Série B do Campeonato Brasileiro