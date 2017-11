Palestinos afirmam que congelarão relações com EUA caso fechem escritório da OLP

Jerusalém 18/11/2017 | 17h47

Os palestinos congelarão suas relações com os Estados Unidos caso o país feche o escritório da Organização para a Libertação da Palestina em Washington, advertiu neste sábado um alto responsável da OLP.

"Suspenderemos todas as nossas comunicações com essa administração americana", afirmou o secretário-geral da organização, Saeb Erekat, em um vídeo difundido no Twitter no qual diz ter informado oficialmente a Washington sobre sua decisão.

A OLP do presidente palestino Mahmud Abbas é vista pela comunidade internacional como a organização que representa o povo palestino e controla a Autoridade Palestina.

Pela primeira vez desde os anos 1980, os Estados Unidos se negaram a renovar a autorização que permite à OLP ter uma representação em Washington, denunciou neste sábado o ministro palestino de Relações Exteriores, Riyad Al Malki.

Erakat classificou a decisão americana de "muito lamentável e inaceitável", atribuindo-a a pressões exercidas pelo governo do primeiro-ministro israelense, Benjamin Netanyahu.

"Em um momento em que nos esforçamos por cooperar para conseguir um acordo (de paz com os israelenses), eles tomam essas decisões que podem chegar a minar todo o processo de paz", lamentou Erakat.

* AFP