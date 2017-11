Jerusalém 18/11/2017 | 17h17

Os palestinos congelarão suas relações com os Estados Unidos caso o país feche o escritório da Organização para a Libertação da Palestina em Washington, advertiu neste sábado um alto responsável da OLP.

"Suspenderemos todas as nossas comunicações com essa administração americana", afirmou o secretário-geral da organização, Saeb Erekat, em um vídeo difundido no Twitter no qual diz ter informado oficialmente a Washington.

* AFP