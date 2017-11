Painel da OEA recebe denúncias de graves violações de direitos humanos na Venezuela

Washington 17/11/2017 | 00h12

Mortes, prisões e perseguições de dissidentes: graves violações de direitos humanos na Venezuela foram denunciadas nesta quinta-feira à comissão da OEA que avalia levar o governo de Nicolás Maduro à Corte Penal Internacional (CPI) por crimes contra a humanidade.

Na terceira rodada de audiências públicas na sede da Organização dos Estados Americanos (OEA), o painel escutou os testemunhos de um ex-procurador, prefeitos, congressistas, familiares de vítimas de protestos contra Maduro e outros representantes da sociedade civil venezuelana.

"Na Venezuela estamos sofrendo uma ditadura sem nenhum tipo de escrúpulos. Por isso este relatório deve tramitar na CPI", disse Gustavo Maracano, prefeito de Lechería (estado Anzoátegui, leste), exilado desde julho nos Estados Unidos após ser condenado à prisão por não impedir as manifestações contra Maduro.

Ramón Muchacho, prefeito de Chacao, epicentro dos protestos em Caracas, pediu a ajuda "urgente" da comunidade internacional.

"Na Venezuela governam as armas", disse o dirigente, que precisou fugir de seu país pelo mesmo motivo que Marcano.

Muchacho contou que viu o corpo sem vida de Juan Pablo Pernalete, de 20 anos, morto em 26 de abril pelo impacto de uma bomba de gás lacrimogêneo no peito, segundo a promotoria, embora o governo tenha atribuído sua morte aos seus colegas manifestantes.

"Eu tive que dar a notícia a seus pais. E centenas e centenas de pais viveram esse mesmo drama", disse, lamentando a repressão do governo aos protestos, que deixaram cerca de 125 mortos entre abril e julho, como "a violação mais maciça e mais covarde dos direitos humanos que já se viu na Venezuela".

Durante as sessões desta quinta-feira, as mais longas após uma rodada inicial em setembro e uma segunda em outubro, os pais de Juan Pablo fizeram um relato comovedor.

"Meu filho foi morto à queima-roupa", disse entre lágrimas José Pernalete, junto com sua esposa Elvia Llovera. "Estamos mortos em vida", afirmou, pedindo justiça.

- Condenações sem provas -

O ex-promotor Franklin Nieves declarou ao painel que o líder opositor Leopoldo López, atualmente sob prisão domiciliar, foi condenado em 2015 a 13 anos de prisão sem qualquer prova.

"Posso jurar: não tínhamos como provar um crime sequer", declarou Nieves, assinalando a pressão e ameaças de seus superiores.

Nieves, exilado na Flórida desde 2015 e que tem lamentado publicamente sua participação no caso López, revelou que os promotores "tinham medo" de seus superiores.

O deputado William Dávila destacou a pressão exercida pelo governo venezuelano sobre os líderes opositores, incluindo a retirada dos passaportes para impedi-los de sair do país.

Kerling Rodríguez de Sánchez, esposa do coronel Ruperto Sánchez, "preso de consciência" há mais de três anos, denunciou os vícios do processo contra seu marido, assim como tratamento discriminatório e vexatório durante as visitas.

"As revistas são vexatórias: ficamos nuas, nos agachamos três vezes até que as guardas fiquem satisfeitas".

