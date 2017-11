"Os jogadores podem aprender" com Dani Alves, diz Emery

Saint-Germain-en-Laye 28/11/2017 | 14h32

Os jogadores podem aprender ao lado do experiente Daniel Alves, declarou nesta terça-feira o técnico do Unai Emery sobre o brasileiro, que chegou ao Paris Saint-Germain no início desta temporada.

Dani Alves é um jogador "que ganhou muito e que transmite essa ambição ao vestiário", expôs o treinador do PSG em coletiva de imprensa antes do duelo contra o Troyes, nesta quarta, pela 15ª rodada da Ligue 1.

"É por isso que é um jogador muito importante para nós. Os jogadores podem aprender com ele, e eu também posso aprender com ele", acrescentou o técnico espanhol.

"Quero aproveitar a experiência de um jogador como ele, e que os demais também aprendam", acrescentou o basco.

Alves, de 34 anos, passou por Juventus, FC Barcelona e Sevilla antes de aterrizar na capital francesa. O lateral já conquistou seis Liga espanholas, uma Serie A e três Ligas dos Campeões.

* AFP