Oposição síria terá delegação unificada em Genebra

Riade 23/11/2017 | 22h47

A oposição síria chegou a um acordo nesta sexta-feira, em Riad, para enviar uma delegação unificada às próximas negociações com o regime, em Genebra, auspiciadas pela ONU.

"Chegamos a um acordo com os outros dois grupos (da oposição) para enviar uma delegação unificada para participar das negociações diretas em Genebra", anunciou Bassma Kodmani, um dos negociadores.

O anúncio do acordo chega no segundo dia das negociações promovidas pela Arábia Saudita, em que participam cerca de 140 representantes da oposição, antes das tratativas previstas para Genebra em 28 de novembro com o regime do presidente Bashar Al Assad.

Até o momento, a oposição síria não conseguiu apresentar uma frente comum nas rodadas anteriores de negociações em Genebra, organizadas pelas Nações Unidas e seu representante especial para a Síria, Staffan de Mistura.

Bassma Kodmani acrescentou que nesta sexta-feira serão celebradas mais reuniões para se chegar a um acordo sobre quem participará na delegação comum de 50 membros e quantos representantes enviará cada um dos diferentes grupos da oposição.

Por outro lado, a Rússia, aliada do regime de Bashar Al Assad, espera reunir em seu território um "congresso" de representantes do governo sírio e da oposição, auspiciado pelas potências que apoiam a cada lado do conflito.

Um grupo de opositores apoiados pelo Cairo já havia indicado, na quinta-feira, sua intenção de participar em uma delegação unificada junto com a principal organização da oposição, o Alto Comitê de Negociações (HCN), apoiado pelos sauditas e pela Coalizão Nacional Síria, estabelecida em Istambul.

"O grupo do Cairo se uniu à principal delegação para Genebra", declarou à AFP o responsável de comunicação da Coalizão Nacional Síria, Ahmed Ramadan. Entretanto, alguns participantes desmentiram mais tarde estas informações.

Os opositores sírios apoiados por Moscou ainda não se manifestaram, mas o anúncio de Bassma Kodmani parece indicar que eles também participarão na coalizão comum.

* AFP