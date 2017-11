Genebra 07/11/2017 | 08h42

A ONU pediu nesta terça-feira à coalizão liderada pela Arábia Saudita que apoia o governo reconhecido do Iêmen que acabe com o bloqueio que impede o envio de ajuda ao país afetado pela mais grave crise humanitária do planeta.

"Caso os canais não permaneçam abertos, será catastrófico para a população", afirmou Jens Laerke, porta-voz do Escritório da ONU para a Coordenação de Assuntos Humanitários (OCHA).

* AFP