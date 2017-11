ONU muda resposta sobre a crise dos rohingyas por pressão chinesa

Nações Unidas 06/11/2017 | 15h27

A forte oposição da China obrigou o Conselho de Segurança da ONU a abandonar nesta segunda-feira (6) o seu plano de adotar uma resolução que exigia o fim da violência em Mianmar, segundo fontes diplomáticas.

No lugar do anteriormente proposto, a organização emitiu um comunicado que pede o fim dos distúrbios, pleno acesso ao estado de Rakine e o retorno de centenas de milhares de muçulmanos rohingyas refugiados em Bangladesh.

O texto não ameaça punir o Exército de Mianmar.

No último mês, a França e o Reino Unido apresentaram um possível rascunho, mas fontes diplomáticas afirmam que a China, aliada de Mianmar e com poder de veto no Conselho de Segurança, ressaltou que a resolução não é a resposta correta perante a crise.

Após longas negociações, a China terminou aceitando o comunicado, que inclui os mesmo pontos da resolução, mas possui menos peso.

"O importante é o conteúdo", reiterou o embaixador adjunto britânico, Jonathan Allen, à imprensa.

Desde agosto, mais de 600.000 rohingyas fugiram para o Bangladesh para escapar da campanha militar em Rakine, que a ONU qualifica como sendo uma "limpeza étnica".

As autoridades birmanesas afiram que o seu único objetivo é erradicar a rebelião muçulmana do Exército de Salvação Rohingya de Arakán (ARSA).

Os rohingyas representam a maior população apátrida do mundo desde que a junta militar tirou deles a nacionalidade birmanesa, em 1982.

* AFP