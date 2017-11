ONU considera "desumana" a cooperação da UE com a Líbia para conter os migrantes

Genebra 14/11/2017 | 08h32

A política da União Europeia (UE) de cooperação com as autoridades líbias para interceptar os migrantes no Mediterrâneo e transferi-los para as "espantosas" prisões na Líbia é "desumana", denunciou a ONU nesta terça-feira.

"O sofrimento dos migrantes detidos na Líbia é um ultraje à consciência da humanidade", afirma o Alto Comissário das Nações Unidas para os Direitos Humanos, Zeid Ra'ad Al Hussein, em um comunicado.

No texto, ele chama "a política da União Europeia de assistência à Guarda Costeira líbia para interceptar e devolver os migrantes no Mediterrâneo (de) desumana".

* AFP