Obras do acervo de Jeanine e Marcelo Collaço Paulo estão expostas no MASC

Inéditos

Uma exposição de obras de arte do acervo do médico Marcelo Collaço Paulo e sua esposa Jeanine enriquece a programação do Museu de Arte de Santa Catarina no Centro Integrado de Cultura. Intitulada Sensos e Sentidos tem obras de grandes artistas. Lá estão Victor Meirelles, Debret, Eduardo Dias, Pedro Américo, Guttman Bicho, Eliseu Visconti, Martinho de Haro, Hassis, Malinverni Filho, Rodrigo de Haro, Juarez Machado e Silvio Pléticos, entre outros. São 42 excepcionais artistas, além de antigas esculturas. Curadoria de Edina De Marco e Josué Mattos.

Kuhlmann, o ausente

O presidente da Comissão de Constituição e Justiça da Assembleia, deputado Jean Kuhlmann (PSD) vem recebendo fortes críticas pela ausência no parlamento. Está sendo chamado de "engavetador". Segurou por meses a autorização do financiamento da Celesc junto ao BID. E ficou com os projetos de renegociação da dívida do Estado e fixação do teto de gastos por 45 dias. Recebeu no plenário críticas veementes do deputado Roberto Salum: "Ele engavetou os projetos e nem está aqui".



TST em SC

O presidente do Tribunal Superior do Trabalho, ministro Ives Gandra Martins Filho, estará em Santa Catarina no dia 5 de dezembro. Vai participar, às 14h, da implantação da Vara do Trabalho de Navegantes. Terá também reunião com os magistrados trabalhistas que atuam no Estado.



Imunidade?

O prefeito de São Paulo, João Doria (PSDB), vetou projeto de lei que concedia isenção tributária a todas as igrejas da cidade. A propósito: depois de acabar com o imposto sindical obrigatório não está na hora de o governo extinguir a imunidade tributária que a Constituição conferiu a todas as igrejas?

