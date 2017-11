"O torcedor vai apoiar e vamos fazer o nosso melhor", projeta lateral do Avaí

Série A 23/11/2017 | 17h27 Atualizada em

Com o pensamento todo voltado para domingo e o jogo contra o Atlético-PR, na Ressacada, Maicon projeta mais uma decisão difícil no caminho do Avaí para escapar do rebaixamento. Um dos atletas mais experientes do grupo azurra, o lateral destaca o apoio da torcida, que não deixou de incentivar a equipe no triunfo sobre o Palmeiras na última segunda-feira.

— O torcedor veio aqui e apoiou. Quando você tem a torcida ao seu lado isso ajuda bastante. Claro que no final das partidas, quando o resultado não acontece, a torcida tem que cobrar mesmo, está no direito deles. Mas vocês viram o torcedor apoiando, incentivando todos os jogadores e a vitória veio. A gente sabia que não seria fácil, enfrentamos um dos melhores elencos do Campeonato Brasileiro, mas tivemos força de vontade, botamos na cabeça que era possível vencer o Palmeiras e aconteceu. Tenho certeza que domingo não vai ser diferente, o torcedor vai vir, vai apoiar a equipe e nós vamos fazer o nosso melhor — projeta Maicon.

O adversário de domingo traz más lembranças para o Leão. No turno, o time catarinense foi goleado por 5 a 0 em Curitiba. Para Maicon, aquele confronto deve servir de lição para os azurras.

— Com certeza o professor Claudinei vai saber fazer o melhor pra equipe, vai estudar bem a equipe do Atlético-PR. Esse jogo que a gente perdeu por 5 a 0 vai servir de lição. Todo mundo está consciente, a gente sabe da situação que estamos e tem jogadores aqui com bagagem no futebol mundial e também aqui dentro do Brasil — diz o lateral.

Avaí e Atlético-PR duelam no domingo, às 17h, na Ressacada, em jogo válido pela penúltima rodada do Brasileirão.

