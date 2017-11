O que tem para o finde: confira os eventos de Joinville e região

Agenda 03/11/2017 | 14h23 Atualizada em

SEXTA-FEIRA

The Exalted Piledriver no Garage

Quando: sexta-feira, a partir das 18h.

Onde: Garage - rua Inácio Bastos, 812, Joinville.

Quanto: os ingressos antecipados custam R$ 50 (mediante depósito bancário) e R$ 60 na hora. Mais informações pelo telefone (41) 99902-5325.

Pagode do El Tozco, com Grupo Pagodiê

Quando: sexta-feira, às 19h30.

Onde: El Tozco Bar - rua XV de Novembro, 3088, Joinville.

Quanto: entrada gratuita.

Show com Funky Fam, Nega Jurema e Etc & Tal

Quando: sexta-feira, a partir das 21h.

Onde: Palácio Snooker Pub - avenida Coronel Procópio Gomes, 1032, Bucarein, Joinville.

Quanto: entrada gratuita até 22h.

Especial Amy + Alanis (cover com a banda Somecents)

Quando: sexta-feira, às 21h30.

Onde: Didge - rua Visconde de Taunay, 368, Joinville.

Quanto: R$ 20.

Festa Sextou

Quando: sexta-feira, às 22h.

Onde: Bar Pixel - rua Ministro Calógeras, 178, Centro, Joinville.

Quanto: R$ 20 ou R$ 50 consumíveis.

Banda Suffrage no Porão

Quando: sexta-feira, às 22h.

Onde: Porão da Liga - rua Jaguaruna, 100, Centro, Joinville.

Quanto: os ingressos antecipados comprados com a banda custam R$ 15.

Show do Péricles

Quando: sexta-feira, às 22h.

Onde: Yelo Stage - avenida Coronel Procópio Gomes, 358, Bucarein, Joinville.

Quanto: os ingressos estão à venda pelo site www.blueticket.com.br e custam R$ 120 (pista vip/inteira), R$ 80 (pista/inteira), R$ 60 (pista VIP/meia-entrada) e R$ 40 (pista/meia-entrada).

Baguncinha, com hip hop, funk e eletrônico

Quando: sexta-feira, às 22h30.

Onde: Let It Be Pub - rua Visconde de Taunay, 586, Atiradores, Joinville.

Quanto: com nome na lista e entrando até 00h30, o ingresso custam R$ 20 para homens e mulheres não pagam a entrada. Depois deste horário ou sem nome na lista, os ingressos custam R$ 30 para homens e R$ 10 para mulheres.

Blastin' Souls no Deliquents

Quando: sexta-feira, às 23h.

Onde: Delinquents Bar V8 - rua Ricardo Stamm Gomes, 4, Joinville.

Quanto: R$ 10.

SEXTA-FEIRA E SÁBADO

Mostra Sul Joinville: durante 45 dias, arquitetos, designers de interiores e paisagistas têm a oportunidade de apresentar ambientes criativos e funcionais aos visitantes. Com olhares voltados para inovação e sustentabilidade, o evento promove encontros entre marcas, produtos, serviços e consumidores interessados em interagir, valorizando o mercado regional e movimentando o setor.

Quando: todos os dias (menos domingo), até 3 de novembro, das 16h às 22h.

Onde: rua Aquidaban, 912, Glória, Joinville.

Quanto: os ingressos estão à venda pelo site www.ticketcenter.com.br e custam R$30 (inteira) e R$ 15 (meia-entrada para estudantes, professores e idosos). O ingresso tem validade para toda a temporada e pode ser utilizado diversas vezes pela mesma pessoa, exceto nas segundas-feiras. No local, os ingressos custam R$ 37.

SEXTA-FEIRA E DOMINGO

Espetáculo A Farsa do Juiz, com grupo Canto do Povo: a peça conta a história de um juiz glutão que, para satisfazer o seu apetite, induz o dono de uma hospedaria, João Brás, a roubar o assado do caçador. Ao descobrir, o caçador persegue furiosamente João Braz. Na fuga, ele acaba, sem querer, cometendo outros crimes e mais pessoas começam a ameaçar sua vida. Sua única salvação é pedir socorro ao juiz. A peça faz uma crítica sobre as relações de exploração e domínio apoiadas na estrutura de poder, levando o público a dar boas risadas e também a refletir. O espetáculo contará com intérprete de libras, resultado de parceria com o Fiesc/Sesi.

Quando: sexta-feira e domingo, às 20h.

Quanto: R$20 (inteira) e R$ 10 (meia-entrada). Os ingressos estarão à venda uma hora antes do espetáculo, no local da apresentação, com pagamento somente em dinheiro.

Classificação: livre.

SÁBADO

Feirinha Arara Brechó: entre as atrações do evento, haverá opções de artesanato, gastronomia, acessórios e roupas infantis.

Quando: sábado, das 9h às 16h.

Onde: Arara Brechó - rua Piratuba, 1166, Bom Retiro, Joinville.

Sábado Groove, com Bernardo Darabas (acústico)

Quando: sábado, a partir das 17h30.

Onde: Buena Vibra - rua Visconde de Taunay, 166, Joinville.

Quanto: entrada gratuita.

Baile com Sangue Latino

Quando: sábado, a partir das 18h.

Onde: Sociedade Esportiva e Recreativa Alvorada - rua Iririú, 1073, Joinville.

Quanto: R$ 20 para mulheres e R$ 30 para homens.

A Bela e a Fera - O Musical

Quando: sábado, às 19h30. O espetáculo dura aproximadamente 100 minutos.

Onde: Grande Teatro da Scar - rua Jorge Czerniewicz, 160, Czerniewicz, Jaraguá do Sul.

Quanto: os ingressos estão à venda pelo site www.ticketcenter.com.br e custam R$ 130 (setor 1, dá direito a foto com os personagens), R$ 100 (setor 2) e R$ 80 (balcão). Há meia-entrada para estudantes, professores e idosos e para titular e acompanhante do Clube NSC. Crianças que tenham a partir de dois anos de idade pagam meia-entrada.

Classificação: 16 anos.

Tributo Led Zeppelin, com The Nobs

Quando: sábado, às 21h.

Onde: Palácio Snooker Pub - avenida Coronel Procópio Gomes, 1032, Bucarein, Joinville.

Joinville Rock Festival: o evento reúne tributos de rock e heavy metal. O festival faz parte do Projeto Rock Solidário. A organização receberá doações de alimentos não perecíveis que serão doados a instituições e famílias carentes de Joinville e região.

Quando: sábado, às 22h. O festival dura aproximadamente 360 minutos.

Onde: Teatro da Liga - rua Jaguaruna, 100, Centro.

Quanto: para a pista, os ingressos custam R$ 40 (inteira) e R$ 20 (para titular e acompanhante do Clube do Assinante da NSC; para estudantes, professores e idosos; para sócio torcedor do JEC; e para quem adquirir a inteira promocional antecipada). Para o camarote VIP, os ingressos custam R$ 80 (inteira) e R$ 40 (para titular e acompanhante do Clube do Assinante da NSC; para estudantes, professores e idosos; para sócio torcedor do JEC; e para quem adquirir a inteira promocional antecipada). Os ingressos estão à venda pelo site www.ticketcenter.com.br.

Classificação: 16 anos.

Festa ¡Me Gusta!: neste sábado, na Manchester Hall, tem mais uma edição da festa ¡Me Gusta!, um evento de valorização da cultura latina, com muita dança, música e gastronomia típicas. A iniciativa é do produtor André Guesser, com apoio cultural da Casa 97. Em sua nona edição, o evento fará uma versão especial dedicada à Cuba.

Quando: sábado, a partir das 22h.

Onde: Manchester Hall - rua Visconde de Taunay, 415, Centro, Joinville.

Quanto: os ingressos custam R$ 30 e estão à venda pelo site www.sympla.com.br e nos postos de venda: Ótica Craft’s (shopping Cidade das Flores, das 10h às 22h) e Biofórmula (rua dos Ginásticos, 60, das 9h às 18h). Na bilheteria, no dia do evento, a entrada custa R$ 50.

Especial Rock Brasília: noite repleta de clássicos das principais bandas de Brasília, como Capital Inicial, Legião Urbana, Paralamas do Sucesso, Plebe Rude, Raimundos e Cássia Eller.

Quando: sábado, às 22h.

Onde: Porão da Liga - rua Jaguaruna, 100, Centro, Joinville.

Who Let The Dogs Out?!?

Quando: sábado, às 22h.

Onde: Bar Pixel - rua Ministro Calógeras, 178, Centro, Joinville.

Quanto: R$ 20 ou R$ 50 consumíveis.

FUNKMe

Quando: sábado, às 22h.

Onde: Bulls Music - rua Blumenau, 2820, Joinville.

Quanto: com nome na lista e entrando até meia-noite, homens pagam R$ 15. Depois deste horário, homens pagam R$ 20. Mulheres não pagam entrada.

Festa Ressaca, com Cah Silveira, DJ Mazinho e DJ Head

Quando: sábado, às 23h.

Onde: Let It Be Pub - rua Visconde de Taunay, 586, Atiradores, Joinville.

Quanto: com nome na lista e entrando até meia-noite, o ingresso para os homens custa R$ 20. A entrada é gratuita para as mulheres. Sem nome na lista ou após o horário, homens pagam R$ 30 e mulheres R$ 10.

SÁBADO E DOMINGO

Hanamachi: a sétima edição do Hanamachi será realizada neste sábado e domingo, no Centreventos Cau Hansen. O Hamachi é um evento de anime, mangá e cultura japonesa.

Quando: sábado e domingo, das 10h às 22h.

Onde: Centreventos Cau Hansen - rua Orestes Guimarães, 601, América, Joinville.

Quanto: os ingressos estão à venda pelo site hanamachi.com.br e custam R$ 30 para um dia de evento (meia-entrada por R$ 15) e R$ 50 para os dois dias (meia-entrada por R$ 25).

Leia mais sobre o Hanamachi

DOMINGO

Rua do Lazer: no domingo, o tráfego de veículos é interditado na avenida Hermann Lepper para que pedestres possam caminhar e utilizar a via para atividades físicas e brincadeiras.

Quando: domingo, das 8h às 17h. Em caso de chuva, evento será cancelado.

Onde: avenida Hermann Lepper (entre ruas Dona Francisca e Itaiópolis) - Saguaçu, Joinville.

Quanto: gratuito.

Domingos Musicais, com Trio Harmônicas de Curitiba

Quando: domingo, às 10h30.

Onde: Sociedade Cultural Alemã de Joinville - rua XV de Novembro, 1000, América, Joinville.

Quanto: entrada gratuita.

Batalha de MCs - Central das Rimas: cada um dos 16 MCs tem 40 segundos. Se chegar no terceiro round, a batalha será realizada da forma bate-volta. Serão dois jurados e mais um voto do público.

Quando: domingo, às 16h, com inscrições até 15h50.

Onde: Praça Nereu Ramos - rua Engenheiro Niemeyer, Centro, Joinville.

Quanto: entrada gratuita.

Domingueira no El Tozco, com Jucaroots

Quando: domingo, das 17h às 22h.

Onde: El Tozco Bar - rua XV de Novembro, 3088, Joinville.

Quanto: entrada gratuita.