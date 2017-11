Novo governo no Zimbábue decreta aniversário de Mugabe como feriado

Harare 27/11/2017 | 15h02

A data do aniversário do ex-presidente do Zimbábue Robert Mugabe, 21 de fevereiro, foi oficialmente decretada feriado neste país da África Austral, uma decisão muito simbólica após a juramentação do novo chefe de Estado, informou a imprensa estatal nesta segunda-feira.

"Ficou decidido que todo 21 de fevereiro será feriado e chamado 'dia da juventude Robert Gabriel Mugabe'", segundo o jornal The Herald, que cita a publicação oficial.

O Exército do Zimbábue, leal a Robert Mugabe durante 37 anos, tomou o controle do país na noite de 14 para 15 de novembro. O objetivo era impedir a ascensão da primeira-dama, Grace Mugabe, que tinha a intenção de suceder seu marido após a destituição do vice-presidente Emmerson Mnangagwa.

Robert Mugabe, de 93 anos, renunciou à Presidência em 21 de novembro, quando a Assembleia Nacional debatia a sua destituição. Foi substituído por seu antigo braço direito e vice-presidente, posteriormente convertido em adversário, Emmerson Mnangagwa.

Mnangagwa foi juramentado como novo presidente da República do Zimbábue na sexta-feira.

Segundo Leo Mugabe, sobrinho de Robert Mugabe, perguntado neste fim de semana pela AFP, o ex-presidente está "bem" e "feliz com a nova vida". Essas declarações confirmam que Mugabe e sua esposa descartam, por enquanto, um exílio, como foi especulado nos últimos dias.

* AFP