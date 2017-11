Novamente Avaí define destino em campeonato na rodada final

Série A 28/11/2017 | 05h45 Atualizada em

Derradeira e decisiva. O Avaí vai decidir o futuro no único e último jogo do Campeonato Brasileiro. Depois de vencer o Atlético-PR em casa, o Leão vai a Santos para encarar os donos da casa. Além da dependência da vitória, espera que pelo menos dois dos três adversários diretos (Vitória, Coritiba e Sport) terminem o Brasileirão com tropeços. Os azurras têm pela frente um dia decisivo no próximo domingo. Mas não vai ser o último na história recente do clube.

Em 2015, por exemplo, o Avaí “decidiu” a vida na última rodada nas duas competições que preencheram o calendário, o Catarinense e a Série A do Campeonato Brasileiro. No Estadual, a equipe entrou no quadrangular contra o rebaixamento e lutou contra a queda até a última rodada. Chegou em boas condições e bastou o empate com o Atlético de Ibirama, que também ficava na primeira divisão de Santa Catarina com a igualdade.

Porém, o Leão não teve a mesma sorte com o empate na rodada final do Brasileirão. Naquele ano, o conjunto azurra também chegou ao último jogo do campeonato na necessidade de vencer para ficar na elite nacional, e sem depender de outro time. Porém, o Avaí empatou em 1 a 1 com o já campeão Corinthians e não resistiu. O arquirrival Figueirense ganhou do Fluminense e o resultado foi determinante para a queda.

Porém, no ano anterior, o sentimento foi bem diferente quando o Leão fez o último jogo em 2014 – e de forma muito similar ao que precisa a equipe neste domingo. O conjunto azul e branco entrou na rodada final com pequenas chances de conseguir deixar a Série B daquele ano para ir à elite. O time comandado por Geninho precisava vencer o Vasco em casa e torcer para que Atlético-GO e América-MG não ganhassem. Foi exatamente o que aconteceu.

Neste domingo o Avaí terá de triunfar sobre o Santos na Vila Belmiro para chegar aos 45 pontos. Paralelamente, dois dos três adversários diretos não podem vencer. O Vitória (43 pontos) encara o Flamengo no Barradão, o Coritiba (43) vai enfrentar a Chapecoense em Chapecó e o Sport (42) tenta ganhar do Corinthians na Ilha do Retiro. Dos quatro, dois podem ficar na Série A. O Atlético-GO e a Ponte Preta já estão rebaixados.

Chegou na última rodada precisando da vitória para ficar na elite nacional. Porém, empatou em 1 a 1 com o Corinthians e foi ultrapassado na pontuação pelo arquirrival Figueirense, que ficou na Série A.

A equipe chegou à última rodada do quadrangular contra o rebaixamento precisando apenas de um empate para não ir à segunda divisão do Catarinense. Ficou no 1 a 1 com o Atlético de Ibirama e não foi rebaixado.

Aconteceu justamente o que precisa para que o Avaí fique na Série A: ganhar seu jogo e torcer por dois tropeços de adversários. Naquela rodada decisiva, o Leão bateu o Vasco em casa, enquanto o Boa Esporte perdeu para o Icasa e o Atlético-GO foi derrotado pelo Santa Cruz. O resultado colocou o Leão na elite nacional do ano seguinte.

