Nostalgia e orações: futebol lembra tragédia da Chapecoense

La Unión 28/11/2017 | 19h37

Com promessas de não serem esquecidos e mensagens nostálgicas, jogadores e técnicos lembraram nesta terça-feira dos colegas da Chapecoense que há um ano morreram em montanha na Colômbia, na pior tragédia do futebol no século XXI.

Pelas redes sociais, em coletivas de imprensa ou programas de televisão, figuras do mundo do futebol fizeram homenagens às 71 vítimas fatais do acidente aéreo do clube de Chapecó, que no dia 28 de novembro de 2016 se dirigia para Medellín para disputar a primeira final internacional.

- Pelé -

Hoje meu coração está em Chapecó. É um dia para recordar e rezar para aqueles que foram para o céu cedo demais. Que Deus possa confortar as famílias", disse o Rei em sua conta no Twitter.

- Neymar -

"Todos nós, que somos brasileiros, os levamos em nossos corações", afirmou o craque do Paris Saint-Germain ao programa espanhol El Larguero.

- Pep Guardiola -

"Foi um acidente tão trágico que está na memória de todos. Um grande abraço a todas as famílias. Espero que pouco a pouco, apesar de achar que essas coisas não se superam nunca, possam ir levando da melhor maneira possível", afirmou o técnico catalão do Manchester City em coletiva de imprensa.

- Sergio Ramos -

"1 ano. Não os esquecemos. #ForçaChape", escreveu no Twitter o capitão do Real Madrid.

- Roberto Carlos -

"É preciso fazer homenagens e é preciso aplaudir, fazer minutos de silêncio com aplausos, porque são guerreiros. São pessoas que fizeram história com um time muito pequeno", afirmou ao El Larguero o ex-jogador do Real Madrid.

- Franco Armani -

"Foram campeões da vida", disse ao portal Futbolred o goleiro argentino do Atlético Nacional de Medellín, time que enfrentaria a Chape na final da Sul-americana.

- Filipe Luis -

"Me afetou muito, mas ao mesmo tempo te coloca na terra, na realidade. Parece que você tem tudo e amanhã não está aqui. É uma lição", falou o lateral brasileiro do Atlético de Madri ao El Larguero.

* AFP