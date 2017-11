Neymar fala de relacão com Emery e Cavani: "Parem de inventar histórias"

Lille 10/11/2017 | 14h32

"Eu quero que parem de inventar histórias", declarou nesta sexta-feira Neymar, após a vitória do Brasil sobre o Japão (3-0) em Lille, afirmando "estar bem" em Paris, apesar das informações de que teria se desentendido com o técnico do PSG, Unai Emery.

O atacante brasileiro se viu envolvido num turbilhão de boatos desde que se desentendeu em campo com o companheiro uruguaio Edinson Cavani na hora de escolher o batedor de pênaltis do PSG, em setembro.

"Eu quero que desde já parem de inventar histórias de que estou com problemas com Cavani, com o treinador. Eu vim para ajudar, para contribuir, vim para ajudar meu treinador", se defendeu Neymar, autor de um dos gols da vitória brasileira sobre o Japão.

"Estou muito bem em Paris, estou feliz", continuou o brasileiro, que se tornou o jogador mais caro da história do futebol ao trocar o Barcelona pelo PSG por 222 milhões de euros. "Eu sou um cara que gosta de vencer, de ganhar títulos e vim para o PSG para isso".

"Eu vim para Paris com o aval do meu técnico (Emery). Quando cheguei aqui, nos encontramos. Falei que queria ajudá-lo, e ele falou que queria me ajudar a atingir meus objetivos pessoais e coletivos. Não estou aqui para criar problemas. Sei meu papel dentro de campo e faço o que meu treinador me pede", declarou Neymar.

Na quarta-feira, o diário especializado francês L'Équipe afirmou na matéria de capa que "existe um vão" entre Neymar e seu técnico Unai Emery.

"Essas coisas me incomodam", continuou o jogador de 25 anos. "Estou aqui para pedir que parem de inventar histórias".

* AFP