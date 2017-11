Neymar e Cavani garantem vitória do PSG sobre o Monaco

Paris 26/11/2017 | 20h17

O Paris Saint-Germain ampliou a vantagem na liderança do campeonato francês, neste sábado, depois de vencer o Monaco por 2 a 1 no fechamento da 14ª rodada da Ligue 1.

O uruguaio Edinson Cavani abriu o placar, aos 19 minutos do primeiro tempo, e Neymar converteu pênalti aos 7 da segunda etapa para ampliar. O time do Principado diminuiu aos 36, com o português João Moutinho.

Com a vitória, o time da capital francesa abriu 9 pontos de vantagem para Lyon (2º) e Monaco (3º), que perdeu uma posição após a derrota. O Olympique de Marselha é quatro colocado com 28 unidades.

Mais cedo, o Lyon goleou o Nice (18º) por 5 a 0, mesmo sem a presença da estrela Nabil Fekir. O holandês Memphis Depay marcou duas vezes e chegou a nove gols na competição. Mariano Díaz, Maxwell Cornet e Myziane Maolida completaram a goleada da equipe visitante, que chegou aos 29 pontos.

Já o Nice, que terminou a última temporada na terceira colocação, agora se encontra na zona de rebaixamento para a segunda divisão com apenas 14 pontos conquistados.

Em outro jogo do dia, o Olympique de Marselha (4º) venceu o Guingamp (15º) por 1 a 0. Foi a nona rodada seguida da equipe sem perder. Florian Thauvin fez o único gol do jogo, aos 31 minutos do primeiro tempo, em jogada individual.

-- Resultados da 14ª rodada da Ligue 1 francesa, pelo horário de Brasília:

- Sexta-feira:

Saint-Etienne - Estrasburgo 2 - 2

- Sábado:

Rennes - Nantes 2 - 1

Dijon - Toulouse 3 - 1

Metz - Amiens 0 - 2

Montpellier - Lille 3 - 0

Troyes - Angers 3 - 0

Caen - Bordeaux 1 - 0

- Domingo:

Nice - Lyon 0 - 5

Olympique de Marselha - Guingamp 1 - 0

Monaco - Paris SG 1 - 2

Classificação: Pts J V E D Gp Gc SG

1. Paris SG 38 14 12 2 0 45 10 35

2. Lyon 29 14 8 5 1 37 15 22

3. Monaco 29 14 9 2 3 36 15 21

4. Olympique de Marselha 28 14 8 4 2 28 18 10

5. Nantes 23 14 7 2 5 13 15 -2

6. Caen 22 14 7 1 6 10 14 -4

7. Montpellier 20 14 5 5 4 12 8 4

8. Saint-Etienne 19 14 5 4 5 16 20 -4

9. Rennes 18 14 5 3 6 17 18 -1

10. Amiens 18 14 5 3 6 13 14 -1

11. Troyes 18 14 5 3 6 16 18 -2

12. Dijon 18 14 5 3 6 20 23 -3

13. Bordeaux 17 14 4 5 5 17 20 -3

14. Toulouse 16 14 4 4 6 13 20 -7

15. Guingamp 15 14 4 3 7 14 23 -9

16. Angers 14 14 2 8 4 17 23 -6

17. Estrasburgo 14 14 3 5 6 17 26 -9

18. Nice 14 14 4 2 8 15 25 -10

19. Lille 12 14 3 3 8 12 22 -10

20. Metz 4 14 1 1 12 5 26 -21

