Nantes de Ranieri desafia Monaco na 14ª rodada da Ligue 1

Paris 27/11/2017 | 15h12

O Nantes (5º) de Claudio Ranieri, que aspira competições europeias na próxima temporada, recebe na quarta-feira pela 14ª rodada da Ligue 1 o atual campeão Monaco (3º), que vem de derrota em casa para o líder Paris Saint-Germain.

Se o time do Principado deu um passo atrás na busca o bicampeonato, ao ser superado pelo PSG por 2 a 1 no domingo, a equipe do técnico português Leonardo Jardim não pode tropeçar outra vez se quiser se manter na zona de classificação para a Liga dos Campeões.

Com 29 pontos, o Monaco está sendo pressionado pelo Olympique de Marselha (4º com 28 pontos), que encara o Metz na quarta-feira.

Fora da zona de classificação para competições europeias, o Nantes precisa se reencontrar com a vitória para não se distanciar de Olympique e Monaco.

Vendo tudo de cima, o líder Paris SG recebe o Troyes (11º) na quarta-feira para manter sua sequência triunfal em direção ao título.

Na terça, o duelo entre Bordeaux (13º) e Saint Etienne (8º) vai colocar dois times que buscavam a parte alta da tabela em disputa para encerrar sequências de resultados negativos.

O Bordeaux, invicto nas oito primeiras rodadas, está há oito partidas sem vencer. Por conta disso, os comandados de Jocelyn Gourvennec só têm três pontos de vantagem para a zona de rebaixamento. A situação do Etienne é menos pior, mas o time soma quatro derrotas nos últimos seis jogos. Também na terça-feira, o Caen viaja para encarar o recém promovido Estrasburgo.

Na quarta-feira, o Lyon (2º) quer ampliar a sequência de oito jogos sem perder, nos quais balançou as redes 26 vezes. O trio de ataque assusta o Lille (19º), que segue sem conseguir se recuperar após o afastamento do técnico Marcelo Bielsa e que não sabe se vai poder contar com o brasileiro Thiago Mendes, dúvida por conta de lesão.

-- Programação da 14º rodada da Ligue 1, pelo horário de Brasília:

- Terça-feira:

(16h00) Amiens - Dijon

Estrasburgo - Caen

(18h00) Bordeaux - Saint-Etienne

- Quarta-feira:

(16h00) Angers - Rennes

Guingamp - Montpellier

Lyon - Lille

Metz - Olympique de Marselha

Nantes - Monaco

Toulouse - Nice

(18h00) Paris SG - Troyes

Classificação: Pts J V E D Gp Gc SG

1. Paris SG 38 14 12 2 0 45 10 35

2. Lyon 29 14 8 5 1 37 15 22

3. Monaco 29 14 9 2 3 36 15 21

4. Olympique de Marselha 28 14 8 4 2 28 18 10

5. Nantes 23 14 7 2 5 13 15 -2

6. Caen 22 14 7 1 6 10 14 -4

7. Montpellier 20 14 5 5 4 12 8 4

8. Saint-Etienne 19 14 5 4 5 16 20 -4

9. Rennes 18 14 5 3 6 17 18 -1

10. Amiens 18 14 5 3 6 13 14 -1

11. Troyes 18 14 5 3 6 16 18 -2

12. Dijon 18 14 5 3 6 20 23 -3

13. Bordeaux 17 14 4 5 5 17 20 -3

14. Toulouse 16 14 4 4 6 13 20 -7

15. Guingamp 15 14 4 3 7 14 23 -9

16. Angers 14 14 2 8 4 17 23 -6

17. Estrasburgo 14 14 3 5 6 17 26 -9

18. Nice 14 14 4 2 8 15 25 -10

19. Lille 12 14 3 3 8 12 22 -10

20. Metz 4 14 1 1 12 5 26 -21

* AFP