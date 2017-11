Na base da emoção, Avaí vence o Atlético-PR e fica vivo na briga para não cair

Série A 26/11/2017 | 18h56 Atualizada em

Sofrimento pouco é bobagem para o torcedor azurra. A vitória por 1 a 0 em cima do Atlético-PR, neste domingo, na Resacada, teve como principal ingrediente a emoção. O resultado mantém o Avaí vivo na briga para permanecer na Série A. Assim como no início da penúltima rodada, o time ainda não depende apenas das próprias pernas.

A emoção começou pelo gol, marcado por Maicon, aos 15 minutos de partida. Após enfiar uma bola para Pedro Castro, ele recebeu a pelota cheia de açúcar para mandar um balaço na gaveta do goleiro Weverton. O lateral ainda comentou, na saída para o intervalo, que não precisava provar nada para ninguém.

— A resposta é pra mim mesmo, que tenho força de vontade e determinação pra saber que posso jogar. Meu currículo já diz tudo — disparou o camisa 13 azurra.

Um dos destaques do time na temporada, o goleiro Douglas não passaria em branco em mais um triunfo. Ele defendeu uma cabeçada de Eduardo Henrique, que tinha endereço certo, e fez a Ressacada explodir em emoção.

Mas como o coração do torcedor do Avaí já parece estar calejado, o segundo tempo trouxe mais um pouco de emoção. Após ter um pênalti em cima de Lourenço não marcado, Maicon recuou mal a bola e Alemão atropelou o atacante atleticano. O árbitro Wilton Pereira Sampaio apontou para a marca da cal. A torcida foi para que Douglas brilhasse, mas nem foi preciso. Fabrício isolou a bola por sobre a mete avaiana e fez explodir o estádio, assim como no gol de Maicon.

Passado o susto do pênalti, o Leão teve duas boas chances com Maurinho e Alemão, mas logo o sufoco voltou. Em escanteio na área azurra, o ex-alvinegro Thiago Heleno cabeceou e Douglas defendeu, na sequência Pablo chutou e Judson, em cima da linha, evitou o gol de empate paranaense.

Na base da pressão, o Atlético obrigou o goleiro Douglas a fazer mais duas grandes defesas, mas sem alterar o marcado. A luta do Leão continua na próxima rodada, e não vale duvidar do time que faz coisa.

Matemática da permanência

A conta para permanecer na Série A é simples de ser feita, mas não pode ter falha na execução por parte do clube. Além de vencer o Santos na Vila Belmiro, no próximo domingo, o Leão tem que torcer para que dois times entre Vitória, Coritiba ou Sport não vençam seus jogos — a combinação perfeita seria os três perderem, é claro.

O Coxa estará no Oeste do Estado encarando a Chapecoense, que ajudaria o Leão em caso de vitória ou empate. O mesmo acontece com o Sport, que pega o campeão Corinthians na Ilha do Retiro. O Vitória recebe o Flamengo na Bahia. Todos os jogos serão às 17h do próximo domingo.

Ficha técnica

Avaí 1 x 0 Atlético-PR

Avaí: Douglas; Maicon, Alemão, Betão e João Paulo; Judson, Pedro Castro e Marquinhos (Romulo); Maurinho (Leandro Silva), Lourenço (Wellington Simião) e Luanzinho.

Técnico: Claudinei Oliveira.

Atlético-PR: Weverton; Jonathan, Paulo André, Thiago Heleno e Fabrício; Pavez (Sidcley), Lucho González (Eduardo Henrique) e Matheus Rossetto; Lucas Fernandes (Felipe Gedoz) e Douglas Coutinho.

Técnico: Fabiano Soares.

Gol: Maicon (Av, 15/1ºT).

Arbitragem: Wílton Pereira Sampaio, auxiliado por Bruno Raphael Pires e Leone Carvalho Rocha (trio de GO).

Cartões amarelos: Betão, Pedro Castro e Judson (Av).

Local: Estádio da Ressacada, em Florianópolis.

Público: 13.394 torcedores.

Renda: R$ 227.020.