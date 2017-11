Mulher é presa nos EUA por dirigir cavalo bêbada

Miami 03/11/2017 | 17h52

Nunca é uma boa ideia dirigir em estado de embriaguez qualquer que seja o veículo, como constatou a americana Donna Byrne, de 53 anos, presa na quinta-feira (2) no centro da Flórida por "conduzir um cavalo, sob efeito do álcool" - informou hoje o xerife do condado de Polk.

Donna também foi acusada de negligência em relação ao animal, por não lhe fornecer proteção adequada. O cavalo corria o risco de ser ferido, ou até morto, porque a intrépida senhora montava o animal no meio da rua.

Segundo o boletim policial, Donna cheirava a álcool ao ser detida, depois que um pedestre a denunciou por parecer confusa.

"A senhora Byrne obviamente não estava em condições de estar na via. Não apenas pôs ela e o cavalo em risco, como qualquer um que estivesse dirigindo na rua, onde normalmente tem muito trânsito", afirmou o xerife Grady Judd.

O cavalo foi enviado para um centro de controle de animais do gabiente do xerife do condado de Polk.

* AFP