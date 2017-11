Mulher descobre traição do marido em pleno voo e provoca pouso de emergência

Nova Délhi 07/11/2017 | 10h52

Uma esposa traída levou uma companhia aérea a realizar uma aterrissagem de emergência após descobrir em pleno voo que seu marido aparentemente a enganava.

A mulher, de nacionalidade iraniana, viajava no domingo de Doha a Bali com seu marido e seu filho em um voo da Qatar Airways, informou nesta terça-feira o jornal indiano Hindustan Times.

Quando seu marido dormia, ela usou a mão dele para desbloquear seu smartphone mediante a impressão digital, descobrindo assim sua suposta aventura com os detalhes sórdidos.

Furiosa, a mulher, bateu no marido. A tripulação de cabine tentou apartar a briga, mas não foi capaz de acalmar a situação.

Com o incidente dentro do avião fora de controle, os pilotos decidiram fazer um pouso de emergência na cidade indiana de Chennai, no sul do país.

A mulher, o marido e o filho dos dois desembarcaram, e o avião seguiu viagem para a Indonésia, disse ao jornal um responsável de segurança que pediu anonimato.

"A família passou o dia no aeroporto de Chennai e depois foi a Kuala Lumpur em um voo da Batik Air. Não houve qualquer ação policial", acrescentou o responsável.

Contactada pela AFP, a Qatar Airways não comentou o caso.

anb/np/qan/hg/acc.zm/cc

* AFP